Kompenzace Softwarový inženýr in Mumbai Metropolitan Region ve společnosti Cimpress se pohybuje od ₹1.35M year pro PR1 do ₹3.6M year pro PR3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Mumbai Metropolitan Region činí celkem ₹2.29M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cimpress. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
PR1
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Cimpress podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)