Cimpress
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Boston Area

Cimpress Softwarový inženýr Platy v Greater Boston Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Boston Area ve společnosti Cimpress se pohybuje od $119K year pro PR1 do $216K year pro PR4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Boston Area činí celkem $142K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cimpress. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
PR1
(Začátečnická úroveň)
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Cimpress podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Cimpress in Greater Boston Area představuje roční celkovou odměnu $215,667. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cimpress pro pozici Softwarový inženýr in Greater Boston Area je $155,000.

