Cimpress Produktový manažer Platy v Mumbai Metropolitan Region

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in Mumbai Metropolitan Region ve společnosti Cimpress činí celkem ₹5.65M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cimpress. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Celkem za rok
₹5.65M
Pozice
PR3
Základní
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Cimpress?

₹13.94M

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Cimpress podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Produktový manažer sa Cimpress in Mumbai Metropolitan Region ay may taunang kabuuang bayad na ₹11,527,837. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cimpress para sa Produktový manažer role in Mumbai Metropolitan Region ay ₹5,647,991.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Cimpress

