Cigna
Cigna Datový analytik Platy

Kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti Cigna se pohybuje od $105K year pro Lead Analyst do $172K year pro Senior Advisor. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $155K.

Senior Analyst
Lead Analyst
Advisor
Senior Advisor
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Cigna podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Zahrnuté pozice

Zdravotnická informatika

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Cigna in United States představuje roční celkovou odměnu $186,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cigna pro pozici Datový analytik in United States je $150,000.

