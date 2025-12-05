Seznam společností
Cigna
Cigna Manažer datové vědy Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer datové vědy in United States ve společnosti Cigna se pohybuje od $168K do $240K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cigna. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$193K - $226K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$168K$193K$226K$240K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Cigna podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer datové vědy ve společnosti Cigna in United States představuje roční celkovou odměnu $239,850. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cigna pro pozici Manažer datové vědy in United States je $168,100.

