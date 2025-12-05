Seznam společností
Cigna
Průměrná celková kompenzace Účetní in United States ve společnosti Cigna se pohybuje od $93.8K do $133K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Cigna. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$106K - $121K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$93.8K$106K$121K$133K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Cigna podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Účetní ve společnosti Cigna in United States představuje roční celkovou odměnu $133,340. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cigna pro pozici Účetní in United States je $93,790.

