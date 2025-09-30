Seznam společností
Ciena
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • United States

Ciena Softwarový inženýr Platy v United States

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Ciena se pohybuje od $114K year pro P1 do $204K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $130K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ciena. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
(Začátečnická úroveň)
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ciena podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Ciena in United States sits at a yearly total compensation of $204,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Softwarový inženýr role in United States is $130,000.

