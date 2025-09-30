Seznam společností
Ciena
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Pune Metropolitan Region

Ciena Softwarový inženýr Platy v Pune Metropolitan Region

Kompenzace Softwarový inženýr in Pune Metropolitan Region ve společnosti Ciena se pohybuje od ₹3.24M year pro P2 do ₹3.84M year pro P3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Pune Metropolitan Region činí celkem ₹3.42M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ciena. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
(Začátečnická úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ciena podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ciena in Pune Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹4,147,231. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ciena pro pozici Softwarový inženýr in Pune Metropolitan Region je ₹3,515,930.

Další zdroje