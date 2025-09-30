Seznam společností
Ciena
Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Ciena se pohybuje od ₹1.09M year pro P1 do ₹2.24M year pro P3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹2.09M.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
(Začátečnická úroveň)
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobrazit 2 Další úrovně
₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ciena podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ciena in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹3,263,910. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ciena pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹1,492,033.

Další zdroje