Ciena
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • Všechny platy Hardwarový inženýr

  • Greater Ottawa Area

Ciena Hardwarový inženýr Platy v Greater Ottawa Area

Kompenzace Hardwarový inženýr in Greater Ottawa Area ve společnosti Ciena se pohybuje od CA$95.6K year pro P1 do CA$255K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Ottawa Area činí celkem CA$146K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ciena podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

ASIC Engineer

Časté dotazy

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Hardwarový inženýr ב-Ciena in Greater Ottawa Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$254,762.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ciena עבור תפקיד Hardwarový inženýr in Greater Ottawa Area הוא CA$144,088.

