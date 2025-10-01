Seznam společností
CIBC
CIBC Produktový designér Platy v Greater Toronto Area

Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in Greater Toronto Area ve společnosti CIBC činí celkem CA$74K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CIBC. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
CIBC
Product Designer
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$74K
Pozice
L6
Základní
CA$68.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.2K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u CIBC?

CA$226K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

UX designér

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti CIBC in Greater Toronto Area představuje roční celkovou odměnu CA$106,456. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CIBC pro pozici Produktový designér in Greater Toronto Area je CA$79,016.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro CIBC

