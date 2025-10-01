Seznam společností
CIBC
CIBC Datový vědec Platy v Greater Toronto Area

Kompenzace Datový vědec in Greater Toronto Area ve společnosti CIBC se pohybuje od CA$99.7K year pro Data Scientist I do CA$122K year pro Senior Data Scientist. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Toronto Area činí celkem CA$112K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CIBC. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u CIBC?

Zahrnuté pozice

Kvantitativní výzkumník

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti CIBC in Greater Toronto Area představuje roční celkovou odměnu CA$139,189. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CIBC pro pozici Datový vědec in Greater Toronto Area je CA$112,419.

Další zdroje