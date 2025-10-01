Kompenzace Datový vědec in Greater Toronto Area ve společnosti CIBC se pohybuje od CA$99.7K year pro Data Scientist I do CA$122K year pro Senior Data Scientist. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Toronto Area činí celkem CA$112K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CIBC. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
