Seznam společností
CI&T
CI&T Platy

Platy ve společnosti CI&T se pohybují od $17,078 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $121,295 pro pozici Manažer produktového designu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CI&T. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $26.6K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Architekt řešení
Median $33.9K
Datový analytik
$20.2K

Datový vědec
$17.1K
Lidské zdroje
$95.1K
Manažer produktového designu
$121K
Produktový manažer
$42.2K
Projektový manažer
$42K
Personalista
$22.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti CI&T je Manažer produktového designu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $121,295. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CI&T je $33,892.

