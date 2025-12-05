Seznam společností
CI Global Asset Management
Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti CI Global Asset Management se pohybuje od CA$93.6K do CA$134K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CI Global Asset Management. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$77.7K - $90.9K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$67.8K$77.7K$90.9K$96.7K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u CI Global Asset Management?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CI Global Asset Management in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$133,544. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CI Global Asset Management pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$93,595.

