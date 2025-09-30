Seznam společností
Chubb
Chubb Manažer softwarového inženýrství Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in New York City Area ve společnosti Chubb činí celkem $265K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Chubb. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Celkem za rok
$265K
Pozice
Základní
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$40K
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Chubb?

$160K

