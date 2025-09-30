Seznam společností
Chubb
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • New York City Area

Chubb Softwarový inženýr Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Chubb činí celkem $105K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Chubb. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Chubb
Software Engineer
Whitehouse Station, NJ
Celkem za rok
$105K
Pozice
P1
Základní
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Chubb?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Chubb in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $140,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Chubb pro pozici Softwarový inženýr in New York City Area je $105,000.

