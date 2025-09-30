Seznam společností
Chubb
Chubb Aktuar Platy v New York City Area

Kompenzace Aktuar in New York City Area ve společnosti Chubb se pohybuje od $141K year pro Senior Actuarial Analyst do $319K year pro VP. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $155K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Chubb. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Chubb?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Aktuar ve společnosti Chubb in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $337,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Chubb pro pozici Aktuar in New York City Area je $127,000.

Další zdroje