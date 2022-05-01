Seznam společností
Chronograph
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Chronograph Platy

Platy ve společnosti Chronograph se pohybují od $59,700 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $208,950 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Chronograph. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $140K
Obchodní analytik
$61.2K
Finanční analytik
$59.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Produktový manažer
$209K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Chronograph je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $208,950. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Chronograph je $100,600.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Chronograph

Související společnosti

  • PayPal
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje