China Telecom
China Telecom Prodej Platy

Průměrná celková kompenzace Prodej in United Kingdom ve společnosti China Telecom se pohybuje od £48K do £68.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti China Telecom. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$73.9K - $86.5K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$64.5K$73.9K$86.5K$92K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u China Telecom?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti China Telecom in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £68,471. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti China Telecom pro pozici Prodej in United Kingdom je £47,988.

