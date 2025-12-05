Seznam společností
China Telecom
Průměrná celková kompenzace Projektový manažer in Singapore ve společnosti China Telecom se pohybuje od SGD 73.2K do SGD 102K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti China Telecom. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$61.5K - $74.5K
Singapore
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u China Telecom?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti China Telecom in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 102,306. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti China Telecom pro pozici Projektový manažer in Singapore je SGD 73,202.

Další zdroje

