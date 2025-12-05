Seznam společností
China Telecom
China Telecom Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in China ve společnosti China Telecom se pohybuje od CN¥90.5K do CN¥131K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti China Telecom. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

$14.4K - $16.7K
$12.7K$14.4K$16.7K$18.4K
Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti China Telecom in China představuje roční celkovou odměnu CN¥131,298. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti China Telecom pro pozici Marketing in China je CN¥90,474.

