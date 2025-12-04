Seznam společností
China Telecom
China Telecom Informační technolog (IT) Platy

Průměrná celková kompenzace Informační technolog (IT) ve společnosti China Telecom se pohybuje od HK$572K do HK$830K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti China Telecom. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$83K - $96.4K
Hong Kong (SAR)
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$73.2K$83K$96.4K$106K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u China Telecom?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti China Telecom představuje roční celkovou odměnu HK$829,819. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti China Telecom pro pozici Informační technolog (IT) je HK$571,808.

Další zdroje

