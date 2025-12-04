Seznam společností
China Telecom
China Telecom Obchodní analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní analytik in Hong Kong (SAR) ve společnosti China Telecom se pohybuje od HK$548K do HK$795K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti China Telecom. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u China Telecom?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti China Telecom in Hong Kong (SAR) představuje roční celkovou odměnu HK$794,803. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti China Telecom pro pozici Obchodní analytik in Hong Kong (SAR) je HK$547,679.

Další zdroje

