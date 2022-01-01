Seznam společností
Chewy Platy

Platy ve společnosti Chewy se pohybují od $41,392 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $557,200 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci.

Softwarový inženýr
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Inženýr business intelligence

Výzkumný vědec

Datový analytik
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Produktový manažer
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Manažer softwarového inženýrství
Software Development Manager $304K
Director $519K
Produktový designér
Median $170K

UX designer

Finanční analytik
Median $140K
Programový manažer
Median $219K
Technický programový manažer
Median $260K
Obchodní analytik
Median $170K
Marketing
Median $296K
Projektový manažer
Median $202K
Datový analytik
Median $157K
Manažer obchodních operací
Median $128K
Lidské zdroje
Median $200K
Marketingové operace
Median $61.3K
Informační technolog (IT)
Median $230K
Obchodní operace
$112K
Obchodní rozvoj
$487K
Zákaznický servis
$41.4K
Manažer datové vědy
$557K
Manažer produktového designu
$201K
Personalista
Median $172K
Prodej
$145K
Architekt řešení
$251K

Datový architekt

Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Chewy podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Chewy je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $557,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Chewy je $204,651.

Další zdroje