Checkr
Checkr Platy

Platy ve společnosti Checkr se pohybují od $73,630 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $360,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Checkr. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwarový inženýr
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $351K
Zákaznický servis
$73.6K

Datový analytik
$181K
Finanční analytik
$191K
Lidské zdroje
$258K
Marketing
$226K
Produktový designér
Median $220K
Produktový manažer
Median $360K
Programový manažer
$122K
Personalista
Median $172K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Checkr podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Checkr je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $360,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Checkr je $205,475.

