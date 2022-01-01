Seznam společností
Checkmarx
Checkmarx Platy

Platy ve společnosti Checkmarx se pohybují od $117,476 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $238,800 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Checkmarx. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $118K
Marketing
$214K
Produktový manažer
$117K

Prodej
$239K
Manažer softwarového inženýrství
$135K
Architekt řešení
$213K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Checkmarx je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $238,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Checkmarx je $173,938.

