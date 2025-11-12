Seznam společností
Charles Schwab
Charles Schwab Datový architekt Platy

Kompenzace Datový architekt in United States ve společnosti Charles Schwab se pohybuje od $93.6K year pro 54 do $199K year pro 59. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Charles Schwab. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
54
$93.6K
$86.9K
$1K
$5.7K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 4 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Charles Schwab podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový architekt ve společnosti Charles Schwab in United States představuje roční celkovou odměnu $198,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Charles Schwab pro pozici Datový architekt in United States je $100,632.

