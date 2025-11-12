Seznam společností
Charles Schwab
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Inženýr spolehlivosti webu

  • United States

Charles Schwab Inženýr spolehlivosti webu Platy v United States

Kompenzace Inženýr spolehlivosti webu in United States ve společnosti Charles Schwab se pohybuje od $92.4K year pro 54 do $152K year pro 57. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $160K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Charles Schwab. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
54
Software Developer I(Začátečnická úroveň)
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
Software Developer II
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
Software Developer III
$ --
$ --
$ --
$ --
57
Software Developer IV
$152K
$140K
$0
$11.5K
Zobrazit 4 Další úrovně
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Charles Schwab podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Inženýr spolehlivosti webu ve společnosti Charles Schwab in United States představuje roční celkovou odměnu $199,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Charles Schwab pro pozici Inženýr spolehlivosti webu in United States je $147,800.

