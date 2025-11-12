Kompenzace Inženýr spolehlivosti webu in United States ve společnosti Charles Schwab se pohybuje od $92.4K year pro 54 do $152K year pro 57. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $160K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Charles Schwab. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
54
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
$ --
$ --
$ --
$ --
57
$152K
$140K
$0
$11.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Charles Schwab podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)