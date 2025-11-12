Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Greater Dallas Area ve společnosti Charles Schwab se pohybuje od $81.1K year pro 54 do $152K year pro 58. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Dallas Area činí celkem $155K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Charles Schwab. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
54
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
$169K
$151K
$0
$17.9K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Charles Schwab podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)