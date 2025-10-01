Seznam společností
Character.ai
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
Character.ai Softwarový inženýr Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Character.ai činí celkem $480K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Character.ai. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
Jaké jsou kariérní úrovně u Character.ai?

$160K

Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Character.ai podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Character.ai in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $792,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Character.ai pro pozici Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area je $480,000.

Další zdroje