Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater London Area ve společnosti Chainlink Labs činí celkem £134K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Chainlink Labs. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£134K
Pozice
L3
Základní
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Chainlink Labs?

£121K

Platy stážistů

Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti Chainlink Labs podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (5.00% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Chainlink Labs in Greater London Area představuje roční celkovou odměnu £215,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Chainlink Labs pro pozici Softwarový inženýr in Greater London Area je £123,098.

