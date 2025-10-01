Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater London Area ve společnosti Chainlink Labs činí celkem £134K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Chainlink Labs. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
Ve společnosti Chainlink Labs podléhají Options 5letému plánu nabývání:
20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (5.00% čtvrtletně)
20% nabývá v 3rd-ROK (5.00% čtvrtletně)
20% nabývá v 4th-ROK (5.00% čtvrtletně)
20% nabývá v 5th-ROK (5.00% čtvrtletně)