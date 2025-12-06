Seznam společností
Chainlink Labs
  • Platy
  • Personalista

  • Všechny platy Personalista

Chainlink Labs Personalista Platy

Mediánový kompenzační balíček Personalista in United States ve společnosti Chainlink Labs činí celkem $115K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Chainlink Labs. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Celkem za rok
$115K
Pozice
L3
Základní
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Chainlink Labs?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti Chainlink Labs podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (5.00% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Chainlink Labs in United States představuje roční celkovou odměnu $162,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Chainlink Labs pro pozici Personalista in United States je $107,500.

Další zdroje

