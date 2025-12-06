Seznam společností
Chainlink Labs
Chainlink Labs Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in China ve společnosti Chainlink Labs se pohybuje od CN¥1.2M do CN¥1.67M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Chainlink Labs. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$180K - $212K
China
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$168K$180K$212K$234K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti Chainlink Labs podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (5.00% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Chainlink Labs in China představuje roční celkovou odměnu CN¥1,666,782. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Chainlink Labs pro pozici Datový analytik in China je CN¥1,196,664.

Další zdroje

