CGS
CGS Platy

Rozsah platů CGS se pohybuje od $33,690 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $196,980 pro Technický manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CGS. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Zákaznický servis
$34.7K
Lidské zdroje
$33.7K
Prodej
$55.5K

Softwarový inženýr
$62.1K
Technický manažer programu
$197K
