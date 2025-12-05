Kompenzace Architekt řešení in Canada ve společnosti CGI činí CA$141K year pro Solution Architect. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$142K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CGI. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
