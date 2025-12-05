Seznam společností
CGI
  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

CGI Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti CGI se pohybuje od CA$75.2K year pro Associate Software Engineer do CA$125K year pro Lead Analyst. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$82.6K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CGI. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u CGI?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CGI in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$124,640. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CGI pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$82,553.

Další zdroje

