Kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti CGI se pohybuje od CA$75.2K year pro Associate Software Engineer do CA$125K year pro Lead Analyst. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$82.6K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CGI. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.