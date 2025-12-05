Seznam společností
CGI
CGI Finanční analytik Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CGI. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$45.4K - $51.8K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$39.6K$45.4K$51.8K$57.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u CGI?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti CGI in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$79,240. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CGI pro pozici Finanční analytik in Canada je CA$54,394.

Další zdroje

