CGG
Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CGG. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u CGG?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Geologický inženýr ve společnosti CGG in Canada představuje roční celkovou odměnu £44,056. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CGG pro pozici Geologický inženýr in Canada je £32,180.

