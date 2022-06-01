Adresář Společností
CGG
CGG Platy

Rozsah platů CGG se pohybuje od $65,631 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $99,735 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CGG. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $68.3K
Datový analytik
$86.6K
Datový vědec
$65.6K

Geologický inženýr
$69.7K
Vedoucí softwarového inženýrství
$99.7K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti CGG je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $99,735. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti CGG je $69,650.

