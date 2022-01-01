Adresář Společností
CFGI
CFGI Platy

Rozsah platů CFGI se pohybuje od $84,575 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $131,340 pro Konzultant v managementu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CFGI. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Účetní
$114K
Finanční analytik
$84.6K
Konzultant v managementu
$131K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti CFGI je Konzultant v managementu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $131,340. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti CFGI je $114,240.

