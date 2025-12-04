Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Manažer obchodních operací ve společnosti CES se pohybuje od ₹1.6M do ₹2.23M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CES. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$19.5K - $23K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$18.2K$19.5K$23K$25.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u CES?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer obchodních operací ve společnosti CES představuje roční celkovou odměnu ₹2,227,226. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CES pro pozici Manažer obchodních operací je ₹1,599,034.

Další zdroje

