Seznam společností
Certn
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Operace zákaznického servisu

  • Všechny platy Operace zákaznického servisu

Certn Operace zákaznického servisu Platy

Průměrná celková kompenzace Operace zákaznického servisu ve společnosti Certn se pohybuje od CA$35.5K do CA$48.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Certn. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$27.8K - $33K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$25.7K$27.8K$33K$35.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Operace zákaznického servisu příspěvků v Certn k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Certn podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Operace zákaznického servisu nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Operace zákaznického servisu ve společnosti Certn představuje roční celkovou odměnu CA$48,592. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Certn pro pozici Operace zákaznického servisu je CA$35,493.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Certn

Související společnosti

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Snap
  • Amazon
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.