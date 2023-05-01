Adresář Společností
Certn
Certn Platy

Rozsah platů Certn se pohybuje od $60,581 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $123,533 pro Informatik (IT) na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Certn. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $91.5K
Lidské zdroje
$60.6K
Informatik (IT)
$124K

Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti Certn podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Certn je Informatik (IT) at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $123,533. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Certn je $91,493.

