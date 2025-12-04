Seznam společností
CertiK
CertiK Softwarový inženýr Platy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti CertiK in United States představuje roční celkovou odměnu $303,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CertiK pro pozici Softwarový inženýr in United States je $175,000.

