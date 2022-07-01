Adresář Společností
CertiK
CertiK Platy

Rozsah platů CertiK se pohybuje od $102,000 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $653,250 pro Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CertiK. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $160K

Full-stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $102K
Vedoucí datové vědy
$209K

Produktový designér
$146K
Produktový manažer
$219K
Projektový manažer
$653K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$175K
Vedoucí softwarového inženýrství
$624K
