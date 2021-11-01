Adresář Společností
Certify
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Certify Platy

Rozsah platů Certify se pohybuje od $51,618 v celkové kompenzaci ročně pro Provoz zákaznického servisu na spodním konci do $252,461 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Certify. Naposledy aktualizováno: 8/17/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $97.7K
Produktový manažer
Median $170K
Obchodní analytik
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Zákaznický servis
$51.7K
Provoz zákaznického servisu
$51.6K
Datový vědec
$159K
Marketingové operace
$99.5K
Produktový designér
$106K
Prodej
$252K
Vedoucí softwarového inženýrství
$226K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Certify je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $252,461. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Certify je $113,063.

Doporučené práce

    Pro Certify nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Databricks
  • Dropbox
  • Facebook
  • Square
  • Microsoft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje