Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in India ve společnosti Certa se pohybuje od ₹1.39M do ₹2.02M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Certa. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$18K - $20.9K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$15.8K$18K$20.9K$23K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Certa?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Certa in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,020,831. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Certa pro pozici Lidské zdroje in India je ₹1,392,505.

