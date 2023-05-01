Adresář Společností
Certa
Certa Platy

Rozsah platů Certa se pohybuje od $17,488 v celkové kompenzaci ročně pro Vedoucí softwarového inženýrství na spodním konci do $144,720 pro Projektový manažer na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $39.6K
Lidské zdroje
$19.4K
Projektový manažer
$145K

Vedoucí softwarového inženýrství
$17.5K
FAQ

A Certa-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $29,530.

