CERN
CERN Informační technolog (IT) Platy

Průměrná celková kompenzace Informační technolog (IT) ve společnosti CERN se pohybuje od CHF 62.2K do CHF 87K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CERN. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$83.4K - $101K
Switzerland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$76.9K$83.4K$101K$107K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u CERN?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti CERN představuje roční celkovou odměnu CHF 86,967. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CERN pro pozici Informační technolog (IT) je CHF 62,226.

